Serie A: Napoli-Inter 3-1, frenata Champions per Inzaghi

Tra gli azzurri Anguissa è l'uomo che crea maggiori grattacapi a Onana, ma sbloccherà il risultato nel secondo tempo. Il Napoli continua ad imporre il suo calcio, mentre l'Inter deve rincorrere e diventa più pericolosa con l'inserimento di Dimarco che offre l'assist del pareggio di Lukaku. Prima Dumfries avrebbe potuto portare la parità.





I padroni di casa ci provano dalla distanza con Kvara, ma il gol della giornata lo realizza capitan Di Lorenzo con un gran tiro "a giro". I nerazzurri provano il forcing, ma lasciano ampi spazi alle ripartenze avversarie. Simeone fallisce clamorosamente a porta vuota. In un contropiede verso fine partita Gaetano tocca quanto basta per scavalcare Onana. Per l'Inter il piazzamento Champions è tutt'altro che raggiunto.

Al Maradona il Napoli conferma la supremazia da campione d'Italia battendo anche l'Inter finalista di Champions League, ma che vede ancora incerto il piazzamento europeo in campionato. I partenopei rifilano tre reti ai nerazzurri. Inzaghi mette mano al turn over, anche se Gagliardini si fa espellere nel primo tempo influenzando l'esito della partita.