TRANI - La scuola di recitazione "InarTeatro" di Trani conclude il ciclo di seminari intensivi proponendo sabato 6 e domenica 7 maggio la masterclass "Le parole del corpo" dedicata a tutti coloro che desiderano approfondire a vario livello il linguaggio del proprio corpo. Il laboratorio sarà a cura di Micaela Sapienza, analista del movimento. Si tratta di un percorso sul movimento che integra corpo e mente, pensiero e azione, teoria e pratica, al quale parteciperanno sia gli allievi dell'accademia che tutti coloro i quali abbiano interesse per la materia. Gli esercizi potranno essere svolti sia da allievi con poca o nulla esperienza di palco sia da coloro che vogliano affinare le loro tecniche recitative. La lezione magistrale si dividerà in due parti, una più funzionale in cui si imparerà ad allenare il corpo in modo organico e funzionale, e una più espressiva in cui si indagheranno le potenzialità espressive di ognuno. Tra gli obiettivi il raggiungimento di una maggior fluidità del movimento, una maggior consapevolezza dei propri limiti e delle proprie possibilità e imparare ad osservare se stessi e gli altri.





Durante le lezioni si darà ampio spazio al sistema "Laban- Bartenieff", strumento per osservare, leggere, descrivere, interpretare, studiare, rendere consapevole e quindi libero, il corpo, il movimento e la danza. Si indagherà sulle qualità di energia quali peso (forte e leggero), spazio (diretto e indiretto), tempo (accelerato e dilatato) e flusso (libero e controllato) e si attraverseranno e le cinesfere, lo spazio personale, in relazione ai tre assi cardinali, alle dimensioni verticale, orizzontale e sagittale. I partecipanti avranno modo di sperimentare e percepire una maggiore integrazione e connessione di tutte le parti del corpo, tanto da poter sentire il cambiamento nella qualità del movimento: nella stabilità, nell’equilibrio, nel radicamento, nella proiezione nello spazio, nella dinamica della spina dorsale, nel disequilibrio e nella maggior mobilità, mantenendo sempre una forte connessione con il centro. A gennaio la scuola di recitazione, diretta dall’attore tranese Pierluigi Corallo, ha organizzato cinque lezione - una al mese fino a maggio - al fine di promuovere la cultura teatrale sul territorio. "Vogliamo portare nel nostro territorio l’alta formazione artistica, un tassello importante nel nostro percorso di costruzione di una comunità teatrale" spiega il direttore di InarTeatro. Appuntamenti di grande richiamo, specialmente per lo spessore artistico e didattico dei docenti provenienti dalle principali accademie di recitazione d’Italia. Nel corso della Masterclass sul palcoscenico di InarTeatro si sono alternati Massimo Di Michele, Monica Faggiani, Manuela Mandracchia e Francesca Della Monica.

InarTeatro si trova a Trani, in via Giuseppe Pugliese 27. Per prenotarsi alle masterclass è possibile inviare una mail a inarteatro@gmail.com oppure telefonare al 3761436955.