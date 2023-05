MOLFETTA - Gravissimo episodio al Comune di Terlizzi, che ha visto come sfortunato protagonista il dirigente comunale, Ing.Giuseppe Sangirardi, destinatario di un pacco postale contenente un proiettile. Vicinanza e la solidarietà è stata espressa dopo il brutto episodio dalla Federazione Antiracket di Molfetta che, proprio nella città di Terlizzi, sabato 27 maggio, alle ore 9,30, nella sala consiliare del comune, terrà la prima riunione del nuovo consiglio direttivo alla presenza dei Rappresentanti delle Forze dell’Ordine.Il cav. Renato De Scisciolo ha dichiarato: “Episodio molto grave e vile che ci vede solidali e vicini all’ing. Sangirardi. Massima fiducia nella Magistratura inquirente affinché venga immediatamente individuata la matrice e la mano che ha posizionato quel proiettile nel pacco postale. La mia vicinanza al dirigente comunale e quella di tutto il gruppo dirigente della Federazione Antiracket che rappresento. In occasione del consiglio direttivo che si terrà proprio a Terlizzi discuteremo anche di questo episodio così come ci stiamo occupando dell’allarme criminalità che sta affliggendo il vicino comune di Molfetta” conclude.