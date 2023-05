Bari, la Asl avvia campagna di sensibilizzazione per gli screening oncologici in favore della Polizia di Stato

BARI – La ASL di Bari avvia una campagna di sensibilizzazione per gli Screening oncologici in favore della Polizia di Stato, mirata a prevenzione e diagnosi precoce dei tumori di cervice uterina, mammella e colon retto.Dopo la sinergia con l’Aeronautica militare e le Forze Armate, l’azienda sanitaria – con il supporto del Dipartimento di Prevenzione- ha esteso l’attività di promozione degli screening ai dipendenti di Questura e Prefettura, con l’obiettivo di incentivare anche il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno e i loro famigliari ad aderire ai test diagnostici gratuiti presso le strutture della ASL.I dettagli saranno forniti in un incontro, in programma venerdì 12 maggio, alle 10.30, presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Bari (Via Nicola Cacudi, 3).Intervengono: il Prefetto di Bari, Antonella Bellomo, il Questore Giovanni Signer, il direttore generale della ASL di Bari, Antonio Sanguedolce e il direttore del Dipartimento di prevenzione, Domenico Lagravinese.I relatori saranno: la dottoressa Chiara Antonia Genco, responsabile Screening cervico-uterino, la dottoressa Alessandra Gaballo, responsabile Screening mammografico, e il dottor Alessandro Azzarone, responsabile Screening colon –rettale. A coordinare i lavori il Medico Competente della Questura di Bari, Medico Superiore della Polizia di Stato, Marina Valente.