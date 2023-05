Palazzo delle Arti Beltrani, quest’anno, ha l’onore di ospitare la mostra “Letizia Battaglia. Testimonianza e narrazione” che, per l’occasione, nella giornata di martedì 23 maggio 2023, sarà fruibile al pubblico continuativamente dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Trenta scatti in bianco e nero provenienti dall’Archivio palermitano ‘Letizia Battaglia’ con il contributo di Alessia Venditti, autrice con Andrea Laudisa dei testi che accompagnano la mostra monografica della fotografa e fotoreporter italiana, dal grande impegno sociale e politico, che deve la sua fama internazionale alle immagini crude di morte e violenza legate al racconto della mafia. Foto tragiche e potenti, grazie alle quali la fotografa siciliana diventò nota all’estero con il soprannome di “fotografa della mafia”.



Dalle ore 18,00 alle ore 22,00, inoltre, vi sarà una maratona con i giovani pianisti della Associazione Musicale Culturale "Domenico Sarro" di Trani che allieteranno la visita esprimendo al meglio l’arte musicale.



Negli altri giorni sarà rispettato il regolare orario di apertura, dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle 18.00.



Nel ticket di ingresso del Palazzo delle Arti Beltrani (intero 8,00 euro, ridotto 5,00 euro), oltre alla mostra di Letizia Battaglia sono inclusi la personale dell’artista Raffaele Cappelluti (fino a fine maggio), la proiezione nella sala cinema di brevi filmati documentari sulla storia della città di Trani e l’ingresso alla Pinacoteca “Ivo Scaringi”; tutti i percorsi e i video sono fruibili sia in italiano che in inglese.

Info Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani, n. 51, Trani BT: tel. 0883500044, e-mail info@palazzodelleartibeltrani.it

TRANI - Ricorre il 23 maggio di ogni anno l’iniziativa del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, nata per ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.Data simbolo della strage di Capaci (Palermo – 23 maggio 1992), della lotta contro tutte le mafie, in questa giornata i presidi culturali di tutta Italia sono chiamati a riunirsi per realizzare iniziative di educazione alla legalità, per trasmettere ai cittadini di oggi e di domani il ricordo di due uomini, due eroi.