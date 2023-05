Nessuna maggioranza in Grecia: verso secondo turno

(Leonhard_Niederwimmer/Pixabay)





Il premier uscente Mitsotakis ha annunciato che non vuole ricorrere al mandato esplorativo, ma presentarsi al prossimo turno elettorale del 25 maggio, per avere i numeri necessari per poter governare da solo.

Le elezioni politiche greche hanno messo in evidenza un Paese spaccato con nessuno dei più grossi partiti in grado di creare un Governo. I circa 10 milioni di greci hanno evidenziato la netta prevalenza di Mitsotakis, con il partito di centrodestra Nea Dimokratia, rispetto al rivale Tsipras che con il suo Syriza è fermo al 20%.