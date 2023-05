TRANI - Fanno sesso sulla spiaggia di Capo Colonna a Trani ma vengono immortalati con un telefonino. In breve tempo il video è divenuto virale sui social e mostra un uomo ed una donna, visibilmente più giovane del partner, che consumano un rapporto sessuale sotto gli occhi degli altri bagnanti che, imbarazzati, hanno deciso di raccogliere teli, zaini e borse e allontanarsi.A pubblicare un fotogramma del video anche il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, che commenta ironizzando l'imbarazzante scena: "Avevamo pensato di realizzare nuovi tratti di costa fruibili – ha scritto in un post fb il primo cittadino – avevamo pensato di realizzare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Forse, però, avete un po’ esagerato!". C'è però chi chiede che i due vengano denunciati per atti osceni in luogo pubblico.