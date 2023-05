OSTUNI (BR) - Con l’arrivo della stagione estiva, da venerdì 2 giugno, Palazzo Roma riapre come Dinner club. La formula si rifà ai locali più famosi d’Europa: aperitivi caratteristici, cibo ricercato, musica e spettacoli di alto livello. - Con l’arrivo della stagione estiva, da venerdì 2 giugno, Palazzo Roma riapre come Dinner club. La formula si rifà ai locali più famosi d’Europa: aperitivi caratteristici, cibo ricercato, musica e spettacoli di alto livello.





Alla guida della nuova stagione "Summer 2023", si insediano due direttori di grande esperienza: Michelangelo Busco - organizzatore di grandi eventi, direttore del Teatro Fusco di Taranto e del Teatro Forma di Bari, e Peppe Quintale - noto personaggio televisivo, "iena" storica, impegnato nell’ultima edizione di The Voice Senior.

"Quando si è presentata l’occasione non abbiamo esitato un istante a prendere la direzione di Palazzo Roma, location che trovo stimolante come poche, sulla quale riversare tutta l’esperienza acquisita in questi anni. Cercheremo di esprimere all’interno della programmazione un mix di colori legati alla buona musica, alla buona cucina e al buon bere, per un’esperienza Pugliese che lasci il segno. Per tutta l’estate Palazzo Roma sarà, oltre che un ristorante, un punto di riferimento per la musica dal vivo di qualità, dall’opera al folk, dal jazz al divertimento. Insomma, un posto dove incontrarsi e stare bene" dice Michelangelo Busco.

Alla visione e alla cultura musicale di Busco si uniscono le conoscenze artistiche e di gestione di Peppe Quintale: "La Puglia è un territorio che conosco da tempo, sono stato direttore - in passato - della Valtur di Ostuni. Ci torno spesso e con piacere, tanto da aver deciso di trascorrere qui i prossimi quattro mesi. Palazzo Roma è un luogo incantevole, che si presta ad essere il contenitore perfetto per varie forme di intrattenimento".

A completare la formula è il talento dello Chef Fabrizio Sansoni, formatosi tra gli Stati Uniti e l’Alto Salento, che ha redatto due menu - Ristorante e Bistrot - per condurre l’ospite in un viaggio di sapori nella cucina pugliese con contaminazioni fusion. Le proposte in menu verranno aggiornate ogni settimana per un’esperienza di "fine dining" sempre diversa.

La programmazione estiva partirà il 2 giugno con 3 serate di live music.

Mario Rosini, il 2 giugno, si esibirà in Trio con Mimmo Campanale alla batteria e Paolo Romano al basso.

Sabato 3 giugno il palco di Palazzo Roma sarà investito dall’energia travolgente della "Peppe Quintale band".

Domenica 4 giugno, il primo weekend musicale si concluderà con il cantante blues Savio Vurchio. A ogni serata seguirà la musica del dj resident Maurizio Laurentaci.

Palazzo Roma Dinner Club sarà aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19:00 alle ore 02:00 per offrire ai propri ospiti un’offerta unica, sia artistica che culinaria.





Programmazione e info: