Trinitapoli, tributo a Don Milani in occasione del centenario della nascita





Presenti al cammino il dirigente Giulio Di Cicco,i componenti della Commissione Straordinaria e i parroci di tutte le comunità parrocchiali cittadine. La manifestazione partita da via Cairoli si è conclusa in piazza della Legalità davanti al murales di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e il generale Dalla Chiesa. Cospicua e frequente la partecipazione degli alunni e famiglie dalla scuola dell’infanzia fino alle quinte classi della scuola Don Milani.





Si è assistito alle esibizioni dei bambini della scuola materna e delle classi quarte. Insieme bambini ed adulti che hanno festeggiato i 100 anni del sacerdote e maestro di Barbiana, nel Mugello. Intanto la commissione, creata per giudicare il “concorso del centenario”, composta dal dirigente Giulio Di Cicco, dal commissario prefettizio Salvatore Guerra, e Don Vito Sardaro, parroco della parrocchia Cristo Lavoratore e dall’insegnante Donato Piccininno hanno già valutato gli elaborati del concorso,ed i vincitori saranno resi noti in una manifetazione pubblica.





"Vi è stata una grande partecipazione – commenta il dirigente scolastico Di Cicco- di famiglie con tutti gli alunni insieme per festeggiare i 100 anni del maestro di vita Don Lorenzo Milani, dobbiamo sentirci tutti parte di una grande e bella comunità, oggi per noi è stato un giorno particolare per ricordare un appuntamento unico".

- Un tributo speciale a Don Lorenzo Milani, in occasione del centenario della nascita del sacerdote e scrittore (27maggio 1923-2023) che ha influenzato intere generazioni di insegnanti ed alunni. E’ quello offerto dalla Direzione Didattica Don Milani di Trinitapoli, che ha organizzato con successo l'iniziativa "una comunità in marcia”.