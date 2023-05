Il Presidente Usa Biden ha ripreso le trattative con il Congresso di maggioranza repubblicana per scongiurare il pericolo default entro il prossimo 1 giugno. Se questa opzione, seppur remota, dovesse accadere, l'economia statunitense subirebbe un tracollo finanziario che si ripercuoterebbe su Wall Street, con le banche che non avrebbero più denaro ed i lavoratori statunitensi non riceverebbero più lo stipendio.