- Questa volta per il programma “TV experience” del Giornale di Puglia siamo stati in trasferta per un tour magnifico fuori regione.Una full immersion in E-Bike tra le colline del Prosecco di Conegliano- Valdobbiadene, nel Nord-Est dell’Italia, caratterizzate da un unico sistema morfologico a dorsale che offre un struttura montana con viste panoramiche e un paesaggi evoluti.Abbiamo pedalato tra le colline piene di vigneti, foreste, piccoli villaggi e le famose cantine vinicole. Un pieno di emozioni alla scoperta della natura, della tradizione e del famosissimo prosecco italiano.Siamo partiti dalla Cantina Fasol Menin con le nostre E-Bike percorrendo in totale una 50 di chilometri tra salite, discese e percorsi incredibili.Incredibili i paesaggi collinari di questi vigneti, a tratti surreali, da dove si possono osservare montagne, colline e una natura mozzafiato.Dal XVII° secolo, l’uso dei ciglioni – l’uso di terrazze erbose, utilizzate per coltivare aree con forti pendenze – ha creato un caratteristico schema a scacchiera con file parallele e verticali alle pendenze.La famosa cantina Fasol Menin ci ha fornito sia le sue E-Bike e donato una tela con i colori da dipingere davanti i suoi vigneti e 2 calici di prosecco di loro produzione. L’arte caratterizza fortemente questa cantina che oltre a realizzare un ottimo prosecco è piena di opere d’arte di vario genere, comprese l’etichette delle bottiglie.E’ stato magico pedalare in E-Bike e dipingere sulla tela guardando le colline e i loro vigneti, esperienze che potete fare prenotando direttamente presso la Cantina Fasol Menin.Potrete conoscere meglio questa cantina e guardare il nostro percorso E-Bike guardando il video-reportage che ho girato e postato su YouTube.