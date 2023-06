BARI - Venerdì 16 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, all’interno dell’iniziativa promossa dal Comune di Bari “Un negozio non è solo un negozio”, si svolgerà all’interno di Centri Odontoiatrici Specialistici in via Gentile 46/C a Bari il primo di una serie di eventi dedicato allo screening odontoiatrico gratuito della popolazione alla presenza delle assessore alle Politiche educative Paola Romano e al Welfare Francesca Bottalico, il cui intervento è previsto alle ore 15,30.In occasione di questo primo appuntamento, sono stati invitati a partecipare genitori e bambini in carico presso le strutture del Comune di Bari gestite dalla cooperativa no profit HELP – Assistenza e Tutela per Tutti. La struttura Centri Odontoiatrici specialistici, per meglio fornire il servizio di screening concordato con l’istituzione comunale, si è equipaggiata di avanzatissimi strumenti di diagnostica digitale come lo SPINE 3D in grado di offrire parametri clinici e informazioni utili a diagnosticare le deformazioni della colonna vertebrale indotte da malocclusioni e disturbi delle articolazioni temporo-mandibolari e un RAYface scanner che cattura in viso in pochi secondi per guidare l’odontoiatra nelle operazioni di modellazione del sorriso e nella produzione di protesi personalizzate.La sede di Japigia si avvale, infatti, di apparecchiature di ultima generazione come lo scanner digitale dentale, lo scanner facciale e lo scanner della colonna vertebrale per offrire gratuitamente alla popolazione che prenoterà al numero 080 9262399, dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, servizi odontoiatrici gratuiti. Oltre a questi ultimi, verranno organizzate giornate culturali di promozione della salute orale e un corso BLSD (basic life support- early defibrillation) in cui verrà insegnato a 20 operatori non sanitari come soccorrere i soggetti colpiti da arresto cardiaco improvviso mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.Il calendario di “Un dentista per tutti” si articolerà nell’arco di un anno con 7 appuntamenti e incontri e si concluderà l’8 giugno 2024 con la Festa del sorriso.: https://www.facebook.com/centriodontoiatricispecialistici.japigia/