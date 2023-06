ANDRIA (BT) - Scompare a 71 anni Sandro Ambrosi. La prematura scomparsa del Presidente della Camera di Commercio di Bari fa registrare moltissimi messaggi di cordoglio provenienti anche dal mondo della Rappresentanza sindacale. Dopo la notizia della morte di Ambrosi, anche Presidente della Camera di Commercio Bari e Bat, è stato il Presidente Unionecommercio Puglia - CasAmbulanti, Savino Montaruli, ad esprimere il cordoglio e la vicinanza alla famiglia aggiungendo: “Conoscevo Sandro da decenni. Un rapporto sempre molto franco e sincero. Erano tante le cose che ci univano, sicuramente molte di più di quelle che ci facevano discutere, a volte anche animatamente come fanno due caratteri passionali come i nostri. Con Sandro abbiamo anche consolidato un percorso che ci ha portati a condividere l’apparentamento per le elezioni del consiglio camerale e questo è stato un suo grande gesto che ha consolidato le nostre relazioni professionali ed umane. A titolo personale ma anche a nome di UniPuglia e CasAmbulanti esprimo il nostro smarrimento di fronte a notizie che giungono impietose, inaccettabili. Il ricordo dell’uomo Alessandro Ambrosi, prima ancora che del brillante sportivo, professionista, esperto di relazioni e di buone pratiche, è quello che resterà nel cuore di chi lo ha conosciuto apprezzandone doti umane e capacità per nulla scontate. Un grande dolore per tutti” – ha concluso Montaruli.