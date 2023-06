BARI - Domani, martedì 20 giugno 2023, alle ore 11.00, sarà presentata a Bari, nella sala conferenze del Dipartimento regionale Agricoltura (L.re N. Sauro 45-47) la tappa di Borgo diVino in tour, in programma, per il terzo anno consecutivo, a Cisternino dal 30 giugno al 2 luglio 2023.Il borgo della Valle d’Itria sarà l’ottava tappa di un viaggio enogastronomico tra i Borghi più belli d’Italia. L’iniziativa è promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, ed è organizzata da Valica, la prima tourist marketing company italiana, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e anche quest’anno, vede la Regione Puglia, in qualità di partner istituzionale della tappa.L’evento coinvolgerà più di 20 aziende del territorio in un vero e proprio percorso di degustazione dove i visitatori potranno scoprire alcune tra le eccellenze del Made in Italy.Alla conferenza stampa interverranno l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, la dirigente regionale della sezione coordinamento Servizi territoriali, Rosella Giorgio, il vice sindaco di Cisternino, Roberto Pinto, il direttore responsabile testate Gruppo Valica - responsabile rapporti istituzionali tour Borgo diVino e Fiera dei Sapori d'Italia, Filippo Massimo.