TRANI - La suggestiva Corte “Davide Santorsola” ed il cielo stellato faranno da cornice alle “Notti al Museo”, tre imperdibili serate ideate per avvicinare bambini e adulti all’arte ed all’astronomia attraverso osservazioni del sistema solare, emozionanti scoperte, attività laboratoriali ed esplorazioni notturne nel museo di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (BT).Nelle notti di giovedì 22 giugno, venerdì 28 luglio e martedì 26 settembre la voce esperta dei divulgatori guiderà il pubblico alla scoperta delle bellezze astronomiche. A partire dalle ore 19.30 si potrà accedere nella corte dove i più piccoli si dedicheranno ai laboratori di astronomia (con inizio alle ore 20:00) “Costruiamo il sistema solare” (rivolti ai bambini dai 7 anni in su), mentre gli adulti si godranno una particolare ed insolita visita al museo in notturna.Dalle ore 20:30 alle ore 22:30 seguirà una breve presentazione del cielo del mese e poi l’osservazione al telescopio degli oggetti visibili (dalle ore 21:00). L’intera serata sarà accompagnata da una diretta “live” del cielo, ripreso dai telescopi presenti in loco. Il primo appuntamento con le stelle di giovedì 22 giugno sarà dedicato alla scoperta di Venere e Marte.Le Notti al Museo rientrano nella stagione artistica 2023 del Palazzo delle Arti Beltrani e sono co-organizzate dall’Associazione Delle Arti e dall’Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia, godono della media partner di Radio Selene, realizzate con la collaborazione ed il sostegno dell’Assessorato alla cultura della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel del Monte e di Costa Sveva, l’intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 “Custodiamo la Cultura in Puglia” - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3.Il costo del biglietto è di 15,00 euro a persona ed è comprensivo del laboratorio, della visita alle collezioni museali del Palazzo delle Arti Beltrani e delle osservazioni al telescopio. Posti limitati.Il ticket d’ingresso è acquistabile direttamente presso il botteghino del Museo in via Beltrani 51 a Trani.: 0883/500044; info@palazzodelleartibeltrani.it