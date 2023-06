CISTERNINO - Il borgo della Valle d’Itria sarà l’ottava tappa di un viaggio enogastronomico tra i Borghi più belli d’Italia. L’evento, in programma per il terzo anno consecutivo a Cisternino (BR), dal 30 giugno al 2 luglio 2023.È stato presentato questa mattina nella sala conferenze del Dipartimento regionale Agricoltura, alla presenza dell’assessore al ramo, Donato Pentassuglia.L’iniziativa è promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” ed è organizzata da Valica, la prima tourist marketing company italiana, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e anche quest’anno, vede la Regione Puglia, in qualità di partner istituzionale della tappa.“Borgo diVino In Tour – ha dichiarato l’assessore Pentassuglia - è un’iniziativa che noi supportiamo come Regione Puglia, come Assessorato e come Dipartimento Agricoltura perché siamo convinti dell’importanza, unica e imprescindibile, che tiene insieme le nostre produzioni, il vino che insieme all’olio è l’ambasciatore per eccellenza della Puglia e i nostri territori. Mettiamo in vetrina la bellezza, in questo caso di uno tra i borghi più belli d’Italia, con le nostre produzioni. Il bere consapevole, il rilancio dei nostri vitigni autoctoni e un confronto anche con gli altri vini e le altre produzioni è un valore aggiunto, perché questo diventi patrimonio culturale di tutti, a partire dai turisti che scelgono la nostra Puglia: hanno l’opportunità, in maniera conviviale, di brindare in un territorio bellissimo, vivendo un’esperienza davvero di grande livello”.L’evento coinvolgerà più di 20 aziende del territorio in un vero e proprio percorso di degustazione dove i visitatori potranno scoprire alcune tra le eccellenze del Made in Italy.Alla conferenza stampa sono intervenuti, altresì, la dirigente regionale della Sezione Coordinamento Servizi territoriali, Rosella Giorgio, il vice sindaco di Cisternino, Roberto Pinto, il direttore responsabile testate Gruppo Valica - responsabile rapporti istituzionali tour Borgo diVino e Fiera dei Sapori d'Italia, Filippo Massimo.“Borgo diVino in tour – dichiara Filippo Massimo, responsabile rapporti istituzionali Borgo diVino in tour e Fiera dei Sapori d’Italia - anche quest’anno torna a Cisternino, rinnovando la collaborazione con la Regione Puglia e l’Assessorato all’Agricoltura. L’Assessore Pentassuglia sta supportando l’evento organizzato da Valica, che quest’anno porta le tappe in 15 regioni rispetto alle 10 dello scorso anno, per incrementare ed ampliare la visibilità dei prodotti tipici pugliesi. È sicuramente uno degli eventi più importanti nell’ambito dell’enoturismo italiano dove i vini migliori si incontrano nei Borghi più belli d’Italia”.“Per la terza edizione di Borgo Di Vino in Tour siamo pronti ad ospitare gli stand delle cantine di tutta Italia e naturalmente della Puglia e della Valle d’Itria. Nell’area food allo stesso modo ci saranno prodotti tipici che raccontano i territori e chi li abita, all’insegna dell’autenticità e della peculiarità, due dei principali elementi a cui i Borghi più Belli d’Italia, come Cisternino, devono avere come parametro di riferimento. Sicuramente i tanti visitatori potranno vivere una bellissima esperienza”, dichiara Roberto Pinto, vice sindaco del Comune di Cisternino.