Per quanto riguarda il sostituto si fa il nome di Roberto D’ Aversa che ha allenato la Sampdoria nella prima parte di questa stagione, ma per ora non c’è niente di ufficiale.

In Serie A Marco Baroni non sarà più l’allenatore del Lecce nella prossima stagione. Baroni dopo l’incontro con il responsabile dell’area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino ha rifiutato la proposta di rinnovare il contratto fino al 30 Giugno 2024. Il contratto attuale scadrà il 30 Giugno 2023.