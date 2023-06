LECCE - Con l'avvento della bella stagione tornano i concerti all'aperto della Camerata Musicale Salentina con una nuova versione della rassegna “Classica d'Estate”: sarà “Classica d'Estate... & wine”.Immersi nel verde della Sala Giardino di Via Lino Suppressa (traversa di Via Petraglione) nel cuore di Lecce, sette appuntamenti dall'11 giugno al 7 luglio con alcuni tra i migliori talenti del panorama musicale pugliese e italiano, che ci accompagneranno per sette serate all'insegna di meravigliosa musica, accompagnate da un buon calice di vino.Si parte domenica 11 giugno con le “Trame Sonore” dell'Histérico Duo, Michele Paolino ai saxofoni e Davide Di Ienno alla chitarra. Il duo trasformerà, rendendole uniche, alcune delle più belle pagine mai scritte da straordinari autori come Williams, Morricone, Piersanti, Piovani.Venerdì 16 giugno spazio a Luciano Eleazaro Fuso al pianoforte e all'arpa e a Christian Greco al pianoforte ed il loro “Promenades”, interamente dedicato alla musica francese, con brani di Debussy, Franck, Chausson e Poulenc.Domenica 18 giugno le musiche di Brahms, Elgar, Rota e Mangani saranno protagoniste di “Pianofortissimi tutti d'un fiato”, con Giacomo Piepoli al clarinetto e Stefania Argentieri al pianoforte.Domenica 25 giugno si esibirà invece il soprano Federica Maggì, vincitrice dell'edizione 2022 del Concorso di Canto Lirico “Magliano Ti Amo”, accompagnata al pianoforte da Valerio De Giorgi. Il duo eseguirà alcune tra le arie più celebri del repertorio operistico, tratte da “Don Pasquale” di Donizetti, “Rigoletto” di Verdi, “La Bohéme” di Puccini, “Romeo et Juliette” di Gounod ed altri.Sabato 1 luglio sarà protagonista un giovanissimo talento (classe 2005!) della musica classica italiana, il pianista bolognese Michele Castaldo, che nel suo recital eseguirà musiche di Beethoven, Chopin e Rachmaninov.“Sfumature Sonore” è il titolo del concerto che lunedì 3 luglio proporranno due salentine doc, Laura Martignano al flauto e Beatrice Mariella Macchia al pianoforte, vincitrici del concerto premio “Camerata Musicale Salentina” in occasione del Concorso Musicale Internazionale Villa La Meridiana 2022. Attraverso celebri brani di musica da camera per flauto e pianoforte, il duo accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio tra la fine dell'800 e gli inizi del '900: forme e stili differenti saranno la chiave per mettere in evidenza l'affinità che c'è tra i due strumenti, valorizzando così i timbri soavi ed eleganti degli stessi.Il settimo ed ultimo appuntamento, venerdì 7 luglio, è tutto dedicato alla chitarra. Protagonista della serata è Lucrezia Bonasia, che nel suo concerto “Note di Vita” eseguirà alcuni tra i più apprezzati classici del repertorio chitarristico.PROMO SPECIALE CLASSICA D'ESTATE... & WINE 2023Acquista in anticipo i biglietti per Classica d'Estate... & wine e risparmia!Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 8 €.Fino all'8 giugno l'abbonamento ai sette eventi della rassegna costa 45 €. Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.Per informazioni e biglietti, rivolgersi alla Camerata Musicale Salentina (tel. 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com). Ticket disponibili anche su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.Per l'acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamentiABBONAMENTO A 7 CONCERTIPosto unico numerato: Intero € 50, Promo € 45BIGLIETTIPosto unico numerato: Intero € 12, Ridotto* € 10, Promo ** € 8 * RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti** PROMO: Abbonati 53^ Stagione Concertistica e Concerti con Aperitivo 2023 | soci FAI | soci Soroptimist | dipendenti Banca Popolare Pugliese | dipendenti e studenti Unisalento | Under 35 | Disabili e accompagnatori | gruppi di almeno 8 persone | allievi e accompagnatori scuole di musica in convenzioneCARTA DEL DOCENTE E 18APPAnche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.BIGLIETTO SOSPESOUn “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.INFOCamerata Musicale SalentinaVia XXV Luglio 2B – LecceNei pomeriggi di giugno, luglio e agosto si riceve su appuntamento.Tel: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.comSito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!