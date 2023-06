FASANO - Praticheremo yoga insieme, guidati da Maria Marco Triggiani per prenderci cura del nostro corpo, della nostra mente e della nostra anima. Continueremo il viaggio all'interno e alla scoperta di noi stessi immergendoci in vibrazioni sonore spirituali, musica dal vivo e atmosfere per connetterci con la nostra luce interiore, calmare la mente, ritrovare chiarezza e serenità.I mantra e le sonorità vibranti emesse da strumenti quali chitarra, handpan, voce, campane tibetane, piano e da strumenti unici realizzati a mano da Luka Zotti, si combinano dilatando i sensi e creando un’atmosfera di ascolto e introspezione.La serata si concluderà con un apericena offerto dalla Querceta all'insegna della tradizione, del mangiare sano e della cultura contadina.Costo: 15€Acquisto online: t.ly/SFycHBiologico per passione