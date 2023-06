FASANO - Nuove prospettive di crescita per la pesca pugliese. Un comparto che con i suoi 2.200 operatori, un fatturato annuo di oltre 350 milioni di euro pari al 18% della produzione nazionale e una flotta peschereccia di 1.500 imbarcazioni dislocate su 7 Compartimenti marittimi, può ambire ad assumere un ruolo di rilievo nel contesto euromediterraneo.Grazie alla nuova programmazione la Puglia potrà disporre di circa 41 milioni di euro attraverso il Feampa 2021-27 (il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura) per investimenti destinati alla promozione della cosiddetta “economia blu”: pesca e acquacoltura sostenibili, trasformazione e commercializzazione dei prodotti locali.Non solo. Dal pescato locale, alla molluschicoltura, passando per gli impianti di allevamento di pesce destinato anche alla ristorazione internazionale, la Puglia può rappresentare un esempio di convivenza virtuosa tra la filiera ittica e le innovazioni nella conservazione del prodotto ittico fresco.Di queste e delle altre novità che interessano il comparto pesca, si parlerà nel convegno inaugurale del Fasano Fish Festival 2023, in programma a Savelletri di Fasano giovedì 29 e venerdì 30 giugno, organizzato dal GAL Valle d’Itria.L’incontro dal titolo “Il futuro della Pesca e le sfide della nuova programmazione”, si terrà giovedì 29 alle 18.30 sulla banchina del Molo di Levante di Savelletri: sarà aperto dai saluti di Giannicola D'Amico, Presidente del GAL Valle d'ltria, di Francesco Zaccaria, Sindaco di Fasano, e di Luigi Amitrano, Comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi.Seguiranno gli interventi di Marilena Fusco, Direttrice PescAgri CIA, Vincenzo Patruno, Presidente Fedagripesca Confcooperative Puglia, Carmelo Rollo, Presidente LegaCoop Puglia e Paolo Pignalosa, Società Oceanis srl. Previste anche le testimonianze di pescatori e aziende del settore ittico.Conclusioni di Donato Pentassuglia, Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia.La seconda giornata del Fasano Fish Festival si svolge sempre a Savelletri ed è dedicata alle attività per bambini e famiglie. Alle 10 visita guidata su una motovedetta della Capitaneria di Porto di Brindisi. A seguire passeggiata tra i banchi del pesce in collaborazione con Coop Serapia e Pescheria Adriatica.Nel pomeriggio, alle 16.30, visita nello stabilimento di Panittica, una delle strutture più importanti a livello nazionale, alla scoperta delle tecniche di allevamento di specie ittiche marine.L’evento è realizzato nell’ambito del PO FEAMP 2014-2010 (MIS. 4.63 – SSL GAL VALLE D’ITRIA – Intervento 1.7 – Realizzazione di eventi di promozione di prodotti della pesca), con i patrocini del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, Regione Puglia, Repubblica Italiana, Programma Operativo FEAMP 2014-2020 e Psr Puglia.