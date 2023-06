ALBEROBELLO – Nel dare esecuzione al progetto per il parcheggio di via Monte San Gabriele, è stata realizzata nel centro della città di Alberobello una strada di collegamento tra via Monte San Gabriele e via Pasubio per consentire ai residenti, in prossimità di quest’ultima, l’accesso alle proprie abitazioni, senza dover passare da largo Martellotta e attraversare la zona Monumentale.Infatti, nel corso degli anni i residenti nell’area indicata hanno espresso la necessità di avere un’alternativa al passaggio dalla zona Monumentale, per evitare il difficile scorrimento per raggiungere le proprie abitazioni durante i mesi più affollati dai turisti. Avviando i lavori per la realizzazione di un parcheggio in zona San Gabriele, l’Amministrazione De Carlo ha dato una risposta ai cittadini, realizzando così una strada con un forte impatto sulla viabilità a favore di residenti e non.“È intendimento dell’assessorato - riferisce l’Avv. Ornella Tripaldi, Assessora ai Lavori Pubblici nonché Vicesindaca della città di Alberobello – realizzare, con gli stessi materiali di via Pasubio, altre strade all’interno del circuito storico per contemperare l'esigenza di tenere in buone condizioni di manutenzione la rete stradale e di mitigare l'impatto ambientale con l’utilizzo di materiali ecocompatibili”.Le foto in allegato ritraggono alcuni particolari del progetto già eseguito. Per la prima volta ad Alberobello viene utilizzata la cosiddetta “strada bianca”, ovvero una copertura della sede stradale con materiale che non prevede l’impiego del tappetino in asfalto ma una copertura della sede stradale con calcestruzzo drenante dello spessore di 12 cm. Questa soluzione garantisce la durevolezza e l'ecocompatibilitá dell'intervento, preservando la dimensione estetico-identitaria del paesaggio con un basso impatto ambientale.Considerati i caratteri rurali che connotano il limite urbano verso la campagna, l'utilizzo di questo materiale, al posto del tradizionale asfalto nero, rende l’intervento armonico, dove la qualità delle opere realizzate e la loro compatibilità con il contesto paesaggistico offrono una soluzione in grado di valorizzare una delle zone di maggior pregio ambientale del territorio.“Questi interventi - spiega il Sindaco Francesco De Carlo - sono inquadrati in una nuova visione degli spazi urbani. Migliorare la vivibilità dei residenti e la qualità dell’ospitalità dei nostri ospiti è un imperativo del mio Esecutivo. La scelta di nuovi materiali invece del bitume rientra nella salvaguardia del decoro urbano che è il primo biglietto da visita speso nei confronti di chi sceglie di visitarci e vivere nella nostra Città”.