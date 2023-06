Rossi ha dichiarato: “Sono troppo coinvolto, ho deciso un mese fa di lasciare il Foggia. Mi sarei dimesso anche in caso di promozione in Serie B. Mi è dispiaciuto non aver raggiunto l’obiettivo per la città e i tifosi che ci hanno sostenuto in tutte le partite dei Play Off. Non posso rimanere al Foggia. Non sono sereno. Non posso vivere una nuova stagione senza la tranquilità di allenare una squadra ambiziosa come il Foggia. Rimarrò sempre tifoso della squadra dauna”.



Per il sostituto di Delio Rossi per il momento non si fanno nomi.

In Serie C l’allenatore del Foggia Delio Rossi si è dimesso nel pomeriggio di Martedì 20 Giugno. Non sarà più l’allenatore dei dauni nella prossima stagione.