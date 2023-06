“Questa nuova visione, impegnata e contemporanea, dello sviluppo di una cultura di comunità – spiega l’Assessora alla Cultura Valeria Sabatelli – coinvolgerà la Città e i suoi cittadini, residenti e temporanei - come lo sono tutti i viaggiatori che vengono a visitarla da ogni parte del mondo - in un circolo virtuoso in grado di generare bellezza e benessere. Col passare degli anni abbiamo appreso che la cultura è un forte driver per la crescita individuale e collettiva, immateriale ed economica, e di tanto altro ancora”.



WE ARE IN TRULLI non è più solo un cartellone estivo di eventi, ma una sorta di community project che attraverso le arti intende incidere sul tessuto urbano e socio-culturale di un paese come Alberobello, in cui questa Amministrazione punta al coinvolgimento attivo dei bambini, al rilancio dei progetti per i ragazzi, alla creazione di progetti ad hoc per giovani e meno giovani, determinando così il miglioramento della qualità di vita delle comunità che lo abitano.



Arte e creatività come elementi ispiratori di politiche culturali territoriali e rigenerativi di spazi pubblici, questa è la chiave di lettura di WE ARE IN TRULLI, il cui obiettivo è sensibilizzare la comunità locale e internazionale, seppur itinerante, a una partecipazione attiva alla vita culturale del paese, contribuendo così al processo di rigenerazione e contaminazione urbana.



Alberobello si appresta a vivere una vera e propria transizione culturale: un processo partecipativo di rigenerazione umana di nuovi spazi, reali e immateriali, di comunità.



Ecco i principali concept a cui sono ispirati gli oltre 100 eventi in calendario:



*WE are in Art* (Life, Frida Khalo, Guerrieri di Chia, Mostra permanente del territorio, Mostra musicale Fabrizio de Andrè)



*WE are in Music* (concerto con Max Gazzè e l’Orchestra della Notte della Taranta, Locus Frida Bollani, Farm kids, Farm sunset, Farm in town)



*WE are in Theatre* (con la collaborazione del Puglia Teatro Testival ospiteremo l’Accademia d’arte drammatica internazionale Silvia D’Amico, Laura Morante e Malala)



*WE are beyond Time and Space* (alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni con il festival folkloristico internazionale, la notte dei briganti, la rievocazione storica)



*WE are International* (sfilata di alta moda donna D&G)



WE ARE IN TRULLI!



Il programma completo è consultabile online cliccando qui

ALBEROBELLO – Questa mattina ad Alberobello, alla presenza del Sindaco, Francesco De Carlo, dell’Assessora con delega alla Cultura, Valeria Sabatelli, e di una rappresentanza di Associazioni culturali attive sul territorio, si è tenuta la presentazione di “WE ARE IN TRULLI” il progetto di comunità di rigenerazione creativa che, attraverso l’arte, l’architettura, la moda, la letteratura e la musica, intende incidere sul tessuto urbano e socio-culturale della Capitale dei Trulli, nonché sito UNESCO.“La Cultura ha ingranato la marcia del rilancio. Spiega il Sindaco, Francesco De Carlo. “Gli eventi in programma hanno un preciso obiettivo: comunicare una Città che ha scelto il linguaggio della qualità che - abbinata a una offerta nuova e internazionale - crea il mix perfetto che apre a mercati ancora da conquistare fatti di viaggiatori esigenti alla ricerca di proposte culturali di altissimo livello.La parola d’ordine, che ha ispirato il progetto WE ARE IN TRULLI, è #RIGENERAZIONE. La Città sta vivendo un intenso processo di rigenerazione che, a partire dalla riqualificazione infrastrutturale degli spazi urbani attraverso i finanziamenti pubblici acquisiti, sta contribuendo alla realizzazione di interventi volti non solo a dare una nuova dimensione agli spazi fisici, ma soprattutto alla rigenerazione degli spazi socio-culturali e relazionali di chi li abita.In un momento in cui la pandemia prima e la guerra dopo hanno messo in discussione le premesse ottimistiche da cui erano partiti gli studi sull’intercultura in ambito sociologico, antropologico e pedagogico, Alberobello prova a sperimentare un modello virtuoso di rigenerazione creativa attraverso cui poter immaginare di ridisegnare, giorno per giorno, nuovi spazi in un’ottica di inclusione e partecipazione.