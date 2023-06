GIOVINAZZO - A partire dal prossimo 15 giugno e fino al 15 settembre, nella fascia oraria dalle 21.00 alle 06.00, è vietato agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande, alle attività commerciali con sede fissa o ambulante, alle attività artigianali di produzione e vendita di generi alimentari, alle attività di vendita automatiche H24, ai circoli privati alle associazioni che organizzano manifestazioni o eventi, la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o lattine.Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa che va dai 300 ai 500 euro. Il sindaco Michele Sollecito e l’assessore alle Attività Produttive, Alfonso Arbore, ricordano quanto previsto dall’art.30 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana approvato con delibera del Consiglio comunale del 19 novembre 2021.E sempre dal 15 giugno al 15 settembre, nella stessa fascia oraria che va dalle 21.00 alle 06.00, è vietato a chiunque consumare bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o lattine per uso personale. In questo caso la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento va dai 25 ai 150 euro.