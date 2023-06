Avvertiti 'colpi' nell'area del sottomarino disperso: ricerche in zona

I soccorritori che utilizzano il sonar per cercare il mini sottomarino con cinque persone a bordo disperse nell'Atlantico hanno rilevato suoni di "colpi" sottomarini nell'area in cui la nave è scomparsa due giorni fa.La Guardia costiera degli Stati Uniti ha confermato che le squadre di soccorso hanno rilevato "rumori sottomarini" nell'area di ricerca in cui la nave è scomparsa due giorni prima."Gli aerei P-3 canadesi hanno rilevato rumori sottomarini nell'area di ricerca. Di conseguenza, le operazioni ROV (Remotely Operated Vehicle) sono state trasferite nel tentativo di esplorare l'origine di questi rumori", ha affermato il Primo Distretto della Guardia Costiera Usa sul suo account Twitter. Le ricerche di ROV finora "hanno dato esito negativo ma continuano", aggiunge.Al momento gli aerei statunitensi e canadesi alla ricerca del sommergibile Titan hanno coperto più di 25.900 chilometri quadrati di mare da quando è scomparso.