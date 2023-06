BARI - Su proposta dell’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, la giunta comunale ha approvato, per l’anno scolastico 2023/24, l’erogazione di “buoni libro” in formato digitale in attuazione del beneficio “fornitura totale e/o parziale dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di 1° e di 2° grado residenti nel Comune di Bari”.Possono presentare istanza di accesso al beneficio gli studenti e le studentesse:· residenti nel Comune di Bari;· frequentanti, nell’anno scolastico 2023/24, le istituzioni secondarie di 1° e di 2° grado;· il cui nucleo familiare abbia una situazione reddituale, risultante da attestazione ISEE in corso di validità, non superiore a € 10.632,94 ovvero a € 14.000 in caso di nuclei familiari con 3 o più figli.·Le istanze dovranno essere inoltrate unicamente per via telematica attraverso la procedura online attiva sul portale regionale www.studioinpuglia.regione.puglia.it , alla sezione Libri di testo a.s. 2023/24.Sarà possibile inoltrare istanza fino alle ore 12 del 29 luglio 2023.“Anche quest’anno, per gli studenti residenti a Bari che frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado, abbiamo confermato l’opzione dei buoni libro digitali da ottenere inviando istanza sulla piattaforma regionale dedicata - commenta l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano - e da spendere poi in una delle librerie o cartolibrerie iscritte all’albo comunale.In questo modo le famiglie non dovranno attendere l’attribuzione del buono materiale da parte delle scuole, ma potranno recarsi autonomamente con il codice pratica ottenuto nella libreria scelta. Anche quest’anno abbiamo chiesto alle librerie e alle cartolibrerie di avere una sede fisica per sostenere le realtà presenti sul nostro territorio.Allo stato i Comuni non conoscono ancora l’entità dei fondi disponibili: sarà la Regione, sulla base delle domande pervenute, a ripartire le risorse destinate alla copertura dei buoni libro”.Il buono libro digitale (sotto forma di codice) sarà automaticamente disponibile solo a seguito della ricezione, via mail, della conferma dell’ammissione al contributo.Per utilizzare il buono, il beneficiario dovrà recarsi in una delle librerie/cartolibrerie inserite nell’ Albo degli esercenti convenzionati con la civica amministrazione comunicando il relativo codice all’esercente, il quale, previo accesso alla piattaforma “Studio in Puglia”, verificherà (senza avere accesso ai dati personali) la validità del codice del buono libro e il relativo importo.Il buono dovrà essere speso presso un unico esercente. Modifiche di classe e di indirizzo di studi intervenute dopo l’assegnazione delle quote pro-capite non saranno rilevanti ai fini dell’importo del buono, che rimarrà invariato.Per ogni ulteriore informazione relativa ai buoni libro (scuole secondarie di I^ e II^ grado) è possibile consultare il link www.studioinpuglia.regione.puglia.it/buono-libri L’avviso pubblico della Regione Puglia per l’assegnazione del beneficio “Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti e alle studentesse delle istituzioni secondarie di 1° e di 2° grado, per l’anno scolastico 2023/2024” è disponibile a questo link