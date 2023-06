Per prenotazioni ed informazioni è possibile rivolgersi presso la sede della UILP Puglia e dell’A.D.A. Bari (Corso Itali 43/B – 45) o contattare i seguenti recapiti: tel. 080/5231040, e- mail: puglia@uilpensionati.it, ada@associazionedifesaanziani.it.

BARI - Trascorrere un’estate il più possibile serena, socialmente accattivante e con un’assistenza che metta al riparo da brutte sorprese. A partire dal prossimo 3 luglio, prenderanno il via le iniziative per l’estate promosse dalla UIL Pensionati di Puglia in collaborazione con l’assessorato al Welfare del Comune di Bari e con l’A.D.A. (Associazione di volontariato per i Diritti dell’Anziano), attraverso la realizzazione di un programma ricco di attività ed eventi organizzati per far fronte all’emergenza caldo e alla solitudine delle persone anziane.“Il Progetto R-estate in compagnia rappresenta un’opportunità importante - sottolinea la segretaria generale UILP Puglia, Tiziana Carella – per le persone ultrasessantacinquenni che nei mesi estivi restano soli in città e che sono dunque più esposti ai disagi provocati dall’emergenza caldo e, anche, ad un maggiore rischio di esclusione sociale e di cadere vittime di truffe e raggiri da parte di malintenzionati”.Obiettivo del progetto, che si integra con il “piano operativo a contrasto delle ondate di calore a tutela degli anziani e delle persone fragili” dell’assessorato al Welfare del Comune di Bari, è predisporre una serie di misure per prevenire e alleviare le conseguenze negative che le ondate di calore possono causare agli anziani, e nel contempo, promuovere e creare occasioni di incontro, di confronto, di socializzazione e di svago.Molteplici le iniziative ed attività che verranno messe in atto:Sportello di ascolto a cura dei volontari della UILP Puglia;Possibilità di leggere libri, fare giochi da tavola e ascoltare musica;Attività di ginnastica mentale, con operatori specializzati, per stimolare memoria e concentrazione e migliorare le relazioni sociali; Visione di film proposti dall’organizzazione e cruciverba Incontri con esperti in materie previdenziali, legali e socio-sanitari;Distribuzione di acqua e di frutta nei luoghi di maggiore aggregazione frequentati da persone anziane e senza fissa dimora; “Mercoledì letterario”: il 5, 19 e 26 luglio si terranno incontri dedicati a libri e letture ad alta voce, presso la Biblioteca dell’Anziano e l’A.D.A., in collaborazione con la rete “Bari Social-Book”.