BARI - Ancora risultati positivi ed importanti gratificazioni per il Liceo “G. Bianchi Dottula” di Bari, che è risultato tra gli Istituti selezionati al Contest della Fraternità, organizzato dalla Fondazione Vaticana “Fratelli tutti” in accordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.Il testo “Il tempo della pace mancata e dell’audace speranza” dello studente Roberto Papagno (con la classe 2^BL) è stato selezionato, su oltre 400 concorrenti, tra i 30 elaborati più meritevoli. Nel percorso di preparazione dell’elaborato selezionato l’alunno è stato seguito dalla prof.ssa Antonella Cioce, la quale lo accompagnerà a Roma in data 10 giugno per partecipare al I° Meeting Mondiale sulla Fraternità Umana, dal titolo “Not alone” (#notalone), in Piazza San Pietro.Alla presenza di Papa Francesco, oltre 30 Premi Nobel, Capi di Stato e Ministri, attori, cantanti, artisti e migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo, promuoveranno insieme la cultura della fraternità e della pace per incoraggiare l’impegno personale in pratiche di dialogo e di perdono, superando le solitudini e le marginalizzazioni che negano la dignità umana. La giornata si concluderà con la redazione di un documento di chiamata all’impegno per la fraternità umana, da presentare a Papa Francesco in Piazza San Pietro. Tra gli ospiti internazionali Andrea Bocelli, Roberto Bolle, Hauser, Amii Stewart e molti altri. Il meeting sarà condotto dal presentatore Carlo Conti.L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva a partire dalle ore 16:00 da Rai1, CTV e Vatican Media e, in streaming, sul sito www.fondazionefratellitutti.org , nonché sui canali Facebook e YouTube della Fondazione “Fratelli tutti”.