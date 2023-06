BARI – Si è tenuta il 9 giugno alle ore 18.30, presso la Fiera del Levante di Bari, la cerimonia inaugurale che ha dato il via al Congresso Nazionale della Pneumologia Italiana con 2000 congressisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.Ad aprire i lavori sono stati gli interventi del Ministro della Salute Prof. Orazio Schillaci e il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.Entrambi hanno manifestato il loro apprezzamento per aver organizzato un evento di tale portata che ha richiamato nella città di Bari 2000 esperti per confrontarsi e approfondire le tematiche legate alla cura delle patologie respiratorie.“Ringrazio AIPO per aver organizzato un congresso di queste dimensioni nella nostra regione” ha detto il Governatore Michele Emiliano.“La Puglia” ha detto Emiliano “è una Terra dove in alcune aree ci sono malattie cardio respiratorie. E’ necessario un approccio che colleghi i risultati scientifici della vostra attività con interventi mirati a ridurre il rischio di contrarre patologie”Queste le parole del Ministro Schillaci pervenute tramite un video messaggio: "Questo congresso rappresenta una significativa opportunità di confronto fra specialisti italiani e internazionali su un'importante branca della medicina. La pandemia ha evidenziato l'importanza della salute respiratoria e il ruolo essenziale dello pneumologo e della cura delle malattie respiratorie. La pneumologia italiana è fondamentale per la cura e la presa in carico delle patologie respiratorie a tutti i livelli di gravità e oggi spazia in modo trasversale da una specialità all'altra. Da qui la consapevolezza di un nuovo approccio alle malattie orientato alla medicina personalizzata o di precisione. Una medicina sempre più proattiva e non solamente reattiva per rispondere in modo adeguato alle esigenze di salute di ogni persona considerandola nella sua interezza. In questo processo di cambiamento, che investe non solo la pneumologia ma la sanità nel suo complesso, giocano un ruolo decisivo i progressi tecnologici per realizzare un connubio vincente fra innovazione e qualità, la chiave di volta per raggiungere l'appropriatezza, l'efficacia e la sicurezza delle cure. Da queste giornate emergeranno spunti e proposte utili" ha concluso il Ministro Schillaci.