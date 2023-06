via Uefa Champions League fb





Al 68' arriva il vantaggio inglese con Rodri che su scarico di Bernardo Silva fa partire un bolide su cui Onana non può far nulla. L'Inter non si da per vinta e cerca il pareggio prima con le conclusioni di testa di Dimarco fermate prima dalla traversa e poi da uno sfortunato Lukaku. Sul finale è l'attaccante belga ad avere il pallone dei supplementari, ma la parata d'istinto di Romero spegne le ultime speranze meneghine. Dopo 6' di recupero esplode la gioia di Guardiola che vince la sua terza Coppa dei campioni.

- Il Manchester City vince la Champions League, all'Ataturk Olimpic Stadium di Istambul, battendo l'Inter per 1-0. Il primo tempo è avaro di emozioni, con il City che prova a fare la partita ma con gli uomini di Inzaghi ad attendo alti. Nella ripresa è l'Inter ad avere la prima palla gol con Lautaro Martinez che da posizione defilata calcia contro Romero.