BARI - Ottavo appuntamento di un calendario ricco di manifestazioni culturali che intendono favorire la partecipazione attiva degli abitanti del quartiere Murat e San Nicola con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private e della popolazione del territorio.Valori in corso è un progetto interattivo partecipativo organizzato dall’Ars Toto Srl in occasione dell’8^ edizione di IsolART, con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Foggia, realizzato dall’artista Pietro De Scisciolo e i suoi allievi e dai musicisti Matilde Sabato e Leonardo Vita.- CORDE SONORE DI MATILDE SABATO E LEONARDO VITA c/o Via Roberto da Bari isolato da Via Nicolai a Via Dante Matilde attraverso la voce e Leonardo attraverso la/le chitarra/e, propongono 4 momenti musicali ispirati ai 4 REGNI: umano, animale vegetale, minerale con sonorità che li richiamino in maniera talvolta evidente talvolta velata e anche mediante l’utilizzo di oggetti sonori e suoni artificiali elettronici e di alcuni oggetti presenti nell’isolato coinvolto.Le sonorità ispirate a brani musicali o improvvisazioni si muoveranno su un percorso immaginario dei VALORI della vita che uniscono gli uomini a tutti gli esseri viventi del pianeta Terra. Si giocherà tra bellezza, generosità, onestà.... e durata di ciascun valore.PIETRO DE SCISCIOLO e i suoi allievi,IN PROGRESS HOMINES ANIMALIA PLANTAE MINERALIA c/o Via Roberto da Bari isolato da Via Nicolai a Via DanteIn occasione del restauro della facciata dell’immobile sito nel quartiere Murattiano e precisamente in Via Roberto da Bari angolo Via Nicolai difronte all’ingresso laterale dell’Ateneo Aldo Moro, il maestro Pietro De Scisciolo ha realizzato un progetto interattivo/partecipativo dal titolo VALORI IN CORSO con n. 4 teli inerenti ai 4 REGNI del nostro pianeta: umano, animale vegetale, minerale. L’artista presso l’Accademia di Belle Arti di Foggia con il coinvolgimento dei suoi allievi: Daniela Tzvetzkova (Cultrice della materia), Luciana Diaferio, Sara Pia Bonassisa. Michele Urrasio, Antonio Pio Sereno, Antonio Teora hanno realizzato n. 2 enormi striscioni che racchiudono a perimetro l’intera impalcatura con le dicitureA) “VALORI IN CORSO OSROC NI IROLAV VALORI IN CORSO”B) “IN PROGRESS HOMINES ANIMALIA PLANTAE MINERALIA”Il Progetto con le attività artistico culturali ha l’obiettivo di creare nuovi spazi immaginari mettendo insieme terra, cielo, esseri viventi e coscienza, capace di portare l’essere oltre sé stesso in un paradiso immaginario e quindi concepire una rappresentazione cosmologica, un paradiso adulto dove si concretizza come prototipo l’intreccio e la condivisione di tutti i linguaggi e le forme di vita naturali. L’uomo e il paesaggio interagendo sono in evoluzione e trasformazione e si condizionano a vicenda. Le attività documenteranno fasi e processi di queste interazioni che si svolgeranno in più occasioni, coinvolgendo l’habitat del quartiere e la cittadinanza riportando alla coscienza dell’uomo la necessità di un rapporto vieppiù rispettoso ed equilibrato con l’ambiente in cui viviamo e il valore e la qualità della vita della collettività.Nella sede espositiva dell’Ars Toto Srl dal 15 marzo 2023 in poi fino a data da destinarsi, è in corso l’esposizione con raccolta di video, foto, ecc. inerenti le attività di studio e attività di documentazione delle ricerche e attività svolte, curata dal Prof. Domenico Toto e dalla Prof.ssa Raffaella Ronchi, testo critico Dott.ssa Michela Laporta, Fotoreporter Beppe Gernone, Coordinatrice 8^ edizione IsolART Dott.ssa Maria Elena Toto, realizzata dall’artista Pietro De Scisciolo, e i musicisti Matilde Sabato e Leonardo Vita.Le attività godono dei seguenti patrocini: Accademia di Belle Arti di Foggia, Pezzolla Giovanni Costruzioni, Ass. Musicale Diapason, Dolce e salato, MAMAPULIA, Agrimmobiliare Srl e il Dott. Cataldo Tarantini Leone Barone di Vernola.Dal 15 marzo a data da definirsi Esposizione e raccolta documentazione delle attività svolte IsolART 2023dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20