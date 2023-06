via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 4’ Cheddira del Bari sfiora la rete. Al 14’ Benedetti dei biancorossi per poco non riesce a segnare. Al 32’ Lapadula dei sardi sfiora il raddoppio. Al 96’ il Bari pareggia con Antenucci su rigore concesso per un fallo di Altare su Folorunsho dopo il controllo al Var. Nella finale di ritorno Domenica 11 Giugno alle 20,30 al “San Nicola” ai biancorossi basterà un pareggio per essere promossi in Serie A. Il Cagliari dovrà vincere.

Nella finale di andata dei Play Off di Serie B il Bari pareggia 1-1 col Cagliari alla “Domus Unipol Arena”. Nel primo tempo al 9’ i sardi passano in vantaggio con Lapadula di testa su cross di Mancosu. Al 15’ Zuzek dei biancorossi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 17’ annullata una rete a Lapadula del Cagliari per un fuorigioco di Luvumbo. Al 27’ Benedetti del Bari con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 39’ Cheddira dei galletti si fa parare un rigore dal portiere Radunovic concesso per un fallo di mano di Nandez dopo il controllo al Var. Al 45’ Cheddira sfiora il gol.