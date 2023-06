BARI - Alle ore 10:30 dell’8 giugno 2023, presso l’Ospedale “Giovanni XXIII” di Bari è stata inaugurata l’installazione di stampe artistiche donate al pediatrico dai Carabinieri del Comando Legione “Puglia”, nell’ambito delle iniziative relative al 209° anniversario dalla fondazione dell’Arma. Le stampe artistiche a tema istituzionale, hanno decorato il Reparto di Ortopedia e contribuiranno a rendere più piacevole la permanenza dei piccoli degenti e a far sentire loro in maniera sempre più concreta la vicinanza della Benemerita.L’iniziativa, che prosegue nel solco di precedenti esperienze, nasce dalla sentita volontà dei militari dell’Arma di estendere un messaggio non solo di solidarietà e di speranza ai bambini in cura, che rappresentano il futuro e le sue migliori energie e – come tale – da nutrire attraverso una sentita vicinanza, ma anche di fiducia verso un potenziale umano che accoglie e sente la cultura della legalità; potenziale e obiettivo su cui l’Arma dei Carabinieri non smette di investire.La presenza delle Autorità sanitarie ha sigillato l’iniziativa benefica, che ha visto coinvolti anche alcuni genitori dei bambini ricoverati nei reparti, che hanno spontaneamente “curiosato” la sala dove si è celebrata la donazione, arricchendola con la loro presenza.Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il Prefetto di Bari, dott.ssa Antonia Bellomo, il Presidente del Consiglio Comunale, dott, Michelangelo Cavone, il Direttore Generale del Policlinico, Dott. Giovanni Migliore, nonché il Generale di Divisione Stefano Spagnol ed il Colonnello Francesco de Marchis, rispettivamente comandanti della Legione Carabinieri “Puglia” e del comando Provinciale di Bari.Nella circostanza, il Prefetto Bellomo ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’orgoglio di far parte della grande famiglia dello Stato e ringraziando tutti gli operatori del comparto medico che si prendono cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Il Direttore Generale Migliore, nell’evidenziare la specificità di un ospedale pediatrico – dove oltre a curare ci si prende cura dei bambini e dei loro cari – ha rivolto il proprio grazie all’Arma dei Carabinieri, definendola un’Istituzione che ogni operatore porta nel proprio cuore. Il Col. de Marchis, nel ringraziare per la generosità mostrata da tutti i Carabinieri in servizio e in congedo, ha espresso l’orgoglio di aver realizzato un’iniziativa attraverso la quale poter regalare un sorriso ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.