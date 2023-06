ALBEROBELLO - L’Associazione Alzheimer di Alberobello Odv ha aderito a ‘Dementia Friendly Community’, il progetto nazionale della Federazione Alzheimer Italia che sarà presentato venerdì 9 giugno alle 18 nella sede del Bibliocenter alla via Barsento.Il progetto si propone come il luogo dove le persone con demenza ed i loro assistenti, caregiver e familiari esprimono i propri bisogni per contrastare l'isolamento e la solitudine che la malattia comporta. A tal proposito, l’associazione di Alberobello è impegnata a creare una comunità più consapevole e informata al fine di migliorare la qualità della vita delle persone colpite da Alzheimer in risposta alla complessità dei bisogni psico/fisici e socio/spirituali della persona.L’incontro/presentazione del Forum è organizzato in collaborazione, tra gli altri, con l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Alberobello: ‘diventare una comunità accogliente anche per le Persone che presentano queste patologie e per le loro famiglie, tra cittadini residenti e ospiti, è l’obiettivo principale che ci prefiggiamo. Ciò avviene formandoci e informando, a cominciare dai dipendenti comunali, gli amministratori, le scuole, gli uffici pubblici, gli esercizi commerciali, e l’intera Città’, spiega l’assessora al ramo, Valentina Liuzzi.