BARLETTA - Il 5 giugno di ogni anno si celebra la Giornata mondiale dell'Ambiente. Una "campagna globale" istituita dalle Nazioni Unite nel 1972 a Stoccolma, in occasione della prima Conferenza dell'Onu sull'ambiente, in cui venne adottata la Dichiarazione che definì i 26 principi sui diritti dell'ambiente e le responsabilità dell'uomo per la sua salvaguardia.Questa ricorrenza vuole ribadire la necessità di vivere in modo sostenibile e in armonia con la natura, poiché le risorse sono limitate e devono essere salvaguardate. In sostanza, ci viene chiesto di proteggere il nostro pianeta, di prenderci cura della nostra casa comune, cosa che si può fare anche attraverso le nostre azioni quotidiane.La Giornata quest'anno è dedicata alla ricerca di soluzioni alla crisi dell'inquinamento da plastica. L’appello che corre sui social è #BeatPlasticPollution: sconfiggi l’inquinamento da plastica.Questo week-end i cittadini volontari de La Via della Felicità di Barletta si sono riuniti per un’altra raccolta rifiuti sulla Litoranea di Levante, dove hanno trovato molta plastica, bottiglie di vetro, lattine, mozziconi, cartoni e molto altro.Ignazio Gianfrancesco, promotore de La Via della Felicità, vuole ricordare che: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard nella guida al buon senso da cui è ispirata l’iniziativa.L’unione di tanti cittadini, grandi e piccoli, che tutti i week-end si uniscono per l’iniziativa, è un ottimo segno del buon messaggio di rispetto ambientale che si sta diffondendo anche nella città di Barletta e rende orgogliosi allo stesso tempo gli stessi partecipanti che sanno di dare il buon esempio nel rispettare la propria città.Per maggiori informazioni chiama il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivi a laviadellafelicitabarletta@gmail.com