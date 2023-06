Per raggiungere il San Nicola saranno implementate le corse speciali dell'AMTAB con partenza da Piazza Moro dalle ore 16. La raccomandazione espressa dalle autorità di pubblica sicurezza, al fine di poter consentire una migliore gestione dell'ordine pubblico, è di raggiungere lo stadio con largo anticipo. Al San Nicola si andrà verso le 58.000 presenze e, con ogni probabilità, verrà superato il record di 56.000 spettatori di Bari-Inter del 1990.

Nella città imbandierata con striscioni e bandiere sui balconi e per le strade, per consentire una migliore gestione dell'ordine pubblico intorno al San Nicola, non si svolgerà la processione del Corpus Domini che sarà sostituita da una rito all'interno della Cattedrale e successivo alla solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Giuseppe Satriano.