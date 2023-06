Play Off Scudetto Primavera: il Lecce vince 2-1 sul Sassuolo al Ricci e vola in finale





Nel secondo tempo al 10’ gli emiliani sono passati in vantaggio con Fabio Russo di testa. Al 22’ i salentini hanno pareggiato con l’altro rumeno Rares Burnete con un tocco al volo. Al 29’ Jeppe Corfitzen con una conclusione di sinistro ha realizzato la rete decisiva del successo del Lecce Primavera.





In finale i giallorossi pugliesi giocheranno Venerdì 9 Giugno alle 20,30 a Reggio Emilia al “Mapei Stadium” contro la squadra che vincerà l’altra semifinale tra il Torino e la Fiorentina che si disputerà oggi alle 20 al “Ricci” di Sassuolo.

