Serie C, Play Off: il Foggia sfiderà il Lecco allo Zaccheria nella finale di andata

via Calcio Foggia 1920 fb





Nei rossoneri pugliesi l’allenatore Delio Rossi dovrà rinunciare a Vacca squalificato. Esterni Petermann e Schenetti. Regista Costa. In attacco Ogunseye e Peralta. Nei lombardi sulle fasce Girelli e Ardizzone. Trequartista Lepore . In avanti Buso e Pinzauti. Nelle semifinali i dauni hanno eliminato in due gare il Pescara. I lombardi hanno prevalso sul Cesena.

Nella finale di andata dei Play Off di Serie C il Foggia sfiderà domani alle 21,30 il Lecco allo “Zaccheria”. I dauni dovranno vincere per avere buone possibilità nella finale di ritorno che si disputerà Domenica 18 Giugno alle 17,30 al “Mario Rigamonti-Mario Ceppi” di essere promossi in Serie B.