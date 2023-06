LECCE - Trame Sonore è il titolo del concerto che domenica 11 giugno alle 20,45 inaugurerà la nuova edizione della rassegna "Classica d'Estate... & wine", organizzata dalla Camerata Musicale Salentina nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa a Lecce (traversa di Via Petraglione). Musica dal vivo e un buon calice di vino, da godersi insieme all'Histérico Duo, Michele Paolino ai saxofoni e Davide Di Ienno alla chitarra, con musiche di Williams, Morricone e Piovani. - Trame Sonore è il titolo del concerto che domenica 11 giugno alle 20,45 inaugurerà la nuova edizione della rassegna "Classica d'Estate... & wine", organizzata dalla Camerata Musicale Salentina nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa a Lecce (traversa di Via Petraglione). Musica dal vivo e un buon calice di vino, da godersi insieme all'Histérico Duo, Michele Paolino ai saxofoni e Davide Di Ienno alla chitarra, con musiche di Williams, Morricone e Piovani.





Un insolito connubio, quello tra due strumenti musicali agli antipodi. Tanto particolare quanto il nome che questo duo ha scelto: "Histérico", dall’omonimo movimento contenuto nella "Suite n° 1" che il compositore Raffaele Bellafronte ha deciso di elaborare per questo atipico insieme.

"Histérico" non nell’atteggiamento, non nella frenesia dell’esecuzione, ma nell’urgenza pressante di ricercare, di scoprire formule inedite e affascinanti per far sì che la chitarra, strumento nobile e delicato, possa unirsi al sassofono, potente e massiccio.

In Trame Sonore, l'Histérico Duo trasforma, rendendole uniche, alcune delle più belle pagine mai scritte da straordinari autori come Williams, Morricone, Piersanti e Piovani.

La versatilità è il punto di forza nell'approccio alle partiture: dalle atmosfere drammatiche ai momenti leggeri e divertenti, il racconto sonoro arricchisce i fotogrammi più apprezzati di sempre.

Attivo dal 2017, il Duo è composto da Michele Paolino al sassofono e da Davide Di Ienno alla chitarra. I due giovani musicisti vantano precoci esperienze concertistiche in Italia e all’estero, frutto di un’intensa attività, in ambito solistico e cameristico, che li ha visti protagonisti in importanti festival e rassegne.

Nel 2020 pubblicano "Beginnings", disco edito dalla casa discografica giapponese "Da Vinci Publishing", risultato di un’immediata intesa su composizioni, originali e non, che evidenziano le capacità individuali e il potenziale di questa formazione.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (tel. 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PROMO SPECIALE CLASSICA D'ESTATE... & WINE 2023

Acquista in anticipo i biglietti per Classica d'Estate... & wine e risparmia!

Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti 8 €.

Fino all'8 giugno l'abbonamento ai sette eventi della rassegna costa 45 €.

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.





PROGRAMMA MUSICALE

F. Piersanti - Il Commissario Montalbano (Suite dalla Colonna Sonora)

J. Williams - The Tale of Viktor Navorski (Suite dalla Colonna Sonora del film "The Terminal")

A.A.V.V. - Commedia all’Italiana! (I migliori temi scritti da Piovani, Rustichelli, Tempera e Crivelli)

E. Morricone - Musiche da Oscar (Suite sulle Musiche del Maestro)





ABBONAMENTO A 7 CONCERTI

Posto unico numerato: Intero € 50, Promo € 45





BIGLIETTI

Posto unico numerato: Intero € 12, Ridotto* € 10, Promo ** € 8

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** PROMO: Abbonati 53^ Stagione Concertistica e Concerti con Aperitivo 2023 | soci FAI | soci Soroptimist | dipendenti Banca Popolare Pugliese | dipendenti e studenti Unisalento | Under 35 | Disabili e accompagnatori | gruppi di almeno 8 persone | allievi e accompagnatori scuole di musica in convenzione

Per l'acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti





CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.





BIGLIETTO SOSPESO

Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Nei pomeriggi di giugno, luglio e agosto si riceve su appuntamento.

Tel: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)