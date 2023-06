BITONTO - Si terrà il 27 giugno prossimo presso il Teatro “Traetta” di Bitonto il concorso di teatro per artisti emergenti “Spettacolando” giunto alla XXXI edizione, con la Direzione Artistica di Teresa Conforti.Il concorso, promosso da “Il Sipario”, in collaborazione con “Dietro le quinte” (format in onda su 50 emittenti regionali in tutt’Italia), quest’anno è abbinato al premio “Stelle dello spettacolo”, che vede la Direzione Artistica di Marco Predieri.Il Premio è oggi considerato l'evento mondano per eccellenza nell'estate dell'entroterra toscano, nella fattispecie nel suggestivo scenario del Chianti Senese. Una giuria critica e una giuria popolare selezioneranno due vincitori che voleranno dall’1 al 5 agosto al Premio “Stelle dello spettacolo” in Toscana.I ragazzi incontreranno artisti di comprovata carriera e fama e avranno una borsa di studio per stage e accesso alla serata di gala con gli ospiti, durante la quale avverrà la consegna dei riconoscimenti alla carriera e per le diverse discipline.“Spettacolando” si articolerà in due atti unici di Teresa Conforti. Nel primo dal titolo “Digital therapy” si riflette sull’Intelligenza Artificiale. Un gruppo di persone decide di sottoporsi alla Digital Therapy, ossia una seduta di psicoterapia di gruppo gestita da intelligenza artificiale. Pièce brillante con equivoci e gags esilaranti con colpo di scena finale.Il secondo invece, dal titolo “Notti al Neon”, sempre della Conforti, è uno spaccato della Generazione Z e segue le vicende di un gruppo di ragazzi che frequentano un college americano.“Notti al Neon” è appunto lo spettacolo di fine anno dell’Horace Green. Si tratta di un lavoro autobiografico che rappresenta tutti gli allievi. Uno spaccato della gioventù contemporanea tra sogni, aspirazioni e dura realtà.I protagonisti appartengono alla Generazione Z. Sono figli della X Generation. Non hanno mai conosciuto un mondo senza internet, smartphone o ipad. Si tratta della generazione più esperta di sempre nella navigazione in rete, ma quella che in effetti ha meno fiducia nel futuro. Meglio identificati con la Yolo Generation, acronimo per ‘you only live once’ (vivi solo una volta), claim ispirato a una canzone del rapper Drake. Uno spaccato della popolazione giovanile con un pizzico d’ironia e comicità.'Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni.' ( Paulo Coelho). E se molti giovani hanno il sogno di calcare le scene, con “Spettacolando” si dà loro una concreta opportunità di crescita e formazione.‘Con iniziative di questo tipo si vuol creare un contatto tra realtà professionali e giovani talenti – dichiara Teresa Conforti - fare sistema e realizzare tutte le possibili sinergie con le realtà operanti in direzioni affini, crea per i giovani una concreta opportunità di crescita e di sviluppo artistico–culturale’ .Attraverso questa linea tematica, si vuol sensibilizzare i giovani a utilizzare il teatro come valido strumento di comunicazione, a cogliere le occasioni, le opportunità, le gioie che può regalare il palcoscenico. Partner dell'evento il format “Dietro le quinte”. Al concorso parteciperanno: Sebastian Ala, Alessandra Carella, Elena Ester Castellano, Daniele Caroli, Nicola Colella, Gianvito Del Sole, Alessandro di Cagno, Alessandro Di Gregorio, Rossana di Pierro, Elisa Di Noia, Danilo Franco, Ambrogio Francone, Graziana Gelao, Teresa Geronimo, Franco Giordano, Davide Leo, Alen Lo Franco, Cristian Lorusso, Nicole Mariani, Sabrina Marinelli, Maria Massaro, Antonio Mazzei, Mirko Milella, Roberta Minervini, Alessandra Nenna, Massimo Nigro, Aadriya Pal, Angelica Pegna, Giuseppe Pentassuglia, Giusy Santomasi, Giulia Melania Sergio, Mattia Sbiroli, Edy Tiravanti , Erica Triggiani, Pasquale Uva, Mariella Vispo, Annamaria Zecchillo.A luglio invece i ragazzi del Sipario sul set con l’attrice Giorgia Trasselli (la tata di casa Vianello) e la troupe di “Dietro le quinte” con “Monitor Teatro”, il documentary di giovani aspiranti attori si racconteranno davanti alle telecamere dando vita a singolari personaggi attraverso il loro modo di fare spettacolo, seguiti dalle telecamere durante il “work in progress” di vari spettacoli con la supervisione di Giorgia Trasselli.Un documentary che parla di teatro fatto da giovani e per i giovani. I segreti del palcoscenico secondo le nuove leve che ha come target ideale giovani creativi e tutti coloro che amano il teatro, si rivolge a un pubblico culturalmente preparato, vivace e desideroso di protagonismo. Spettatore attivo e attento sempre all'offerta dell'industria culturale.IL SIPARIOVia Capaldi 24 Bari0805566431 Info@sipariobari.com