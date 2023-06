BRINDISI - L’estate del maestro Carmine Iaia e di Uniti per lo Sport inizia all’insegna del mare e del sole con un nuovo appuntamento sulla litoranea Nord di Brindisi. - L’estate del maestro Carmine Iaia e di Uniti per lo Sport inizia all’insegna del mare e del sole con un nuovo appuntamento sulla litoranea Nord di Brindisi.





Si tratta della I Edizione dell’evento in programma domenica 4 giugno 2023 dal titolo "Festa nazionale dello Sport" presso lo stabilimento balneare "mare 128" in via Torre Testa, 128, una intera giornata dedicata allo sport a 360° con una strizzatina d’occhio alle discipline acquatiche o da spiaggia come il Beach Volley, KiteSurf, Surf e Sup, accanto alle quali, le società Uniti per lo Sport saranno presenti in gran numero per offrire esperienze dirette nelle proprie attività.

Una grande festa insomma, non solo per chi ama e pratica lo sport, ma anche per il pubblico ed i bagnanti presenti, Diverse ed interessanti le discipline coinvolte: per valorizzare la funzione dello sport come fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell'individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile. L’appuntamento sarà anche utile a rafforzerà il messaggio di quanto lo sport sia fondamentale per la ripartenza del Paese.

Queste le società che hanno risposto presenti all’appello lanciato dagli organizzatori. Tra loro ci saranno la BDL Escule de baile del maestro Ciccio Laveneziana, il Black Deer SoftAir dell’Istruttore Fabio Fontò, la Boxe Iaia Brindisi, l’EuroSport Brindisi Padel della Presidente Jessica Niccoli, la Federazione Italiana Krav Maga Brindisi del maestro Antonio Sardano, la Ginnastica La Rosa della maestra Barbara Spagnolo, la Gold Team TaeKwonDo del maestro Marco Cazzato, la Newsport Padel Brindisi di Falconieri e Martella, la Pallavolo Koru Brindisi della coach Titty Spinelli, l’ASD 40 Nodi del Presidente Emilio Morocutti, il Salento Padel Cup e Pink Padel del maestro Franco Giorgino, la Società Street Tango del maestro Alessandro De Virgilio e la Società Vertical Gym Pole Dance della maestra Simona Melli.

"Con gli eventi fin qui organizzati e con Uniti per lo sport stiamo riuscendo a dare alla città di Brindisi e a tutte le sue più belle location, come la splendida litoranea nord, una visione a misura di sport - dichiara il maestro Carmine Iaia - Anche per il 4 giugno l’invito è aperto all’intera cittadinanza con la formula della gratuità per tutti coloro che vorranno raggiungerci e partecipare alla giornata, una caratteristica che continueremo a portare avanti con gli eventi ormai consolidati e tutti i nuovi appuntamenti che man mano avrete modo di scoprire".