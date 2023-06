ORIA (BR) - Proseguono le iniziative interessanti nella città di Oria: giovedì 1° giugno, alle ore 19 presso il Giardino della Chiesa di San Francesco d'Assisi in via Senatore Martini, si terrà una tavola rotonda dal titolo - Proseguono le iniziative interessanti nella città di Oria: giovedì 1° giugno, alle ore 19 presso il Giardino della Chiesa di San Francesco d'Assisi in via Senatore Martini, si terrà una tavola rotonda dal titolo





Per quel che riguarda l'incontro divulgativo, promosso dal Rione Lama, è finalizzato a sensibilizzare al tema della mobilità sostenibile e a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto semplice, economico e sostenibile in grado di migliorare la qualità della vita dei centri urbani e di favorire dinamiche di aggregazione e valorizzazione del territorio.

I saluti e l'introduzione sono a cura dell'avv. Mirko De Tommaso (Capitano rione Lama). Il coordinamento tecnico-scientifico è a cura dell' Associazione Culturale "il Pozzo e l'Arancio". Interverranno: il prof. Antonio Licciulli (professore Università del Salento e Presidente Ass. Cicloamici FIAB Mesagne) e Ing. Antonio Sponziello (Bike designer e Amministratore Delegato Cofondatore di Tris Bike).

L'evento è in occasione della 24esima edizione della ciclopasseggiata "La Pedalata", che si terrà l'1 e il 2 giugno 2023, organizzata dal Rione Lama.