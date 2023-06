Brindisi, rapinata ed imbavagliata in casa





La vittima anziana è riuscita a richiamare l'attenzione dei vicini, che hanno chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti, ma non sembra abbia subito violenze fisiche. La donna ha anche riferito di essere stata oggetto di uno scippo nei giorni precedenti.

BRINDISI - Ieri pomeriggio, a Brindisi, due rapinatori mascherati hanno suonato al citofono dell'abitazione di una donna di 74 anni. Dopo aver fatto irruzione nella casa, l'hanno chiusa nel bagno, imbavagliata e derubata di alcuni gioielli prima di fuggire.