LECCE - La celebre mostra "Realismo Capitalista, Banksy: l'arte in assenza di utopie" arriva a Lecce. Dal 20 giugno al 30 settembre sarà esposta nello spazio espositivo delle Mura Urbiche una selezione delle opere dell’artista britannico conosciute in tutto il mondo per la loro carica dirompente e per i loro messaggi trasversali, politici e sociali, capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi. Inaugurazione stampa, autorità e apertura al pubblico il 20 giugno alle 18.30. - La celebre mostra "Realismo Capitalista, Banksy: l'arte in assenza di utopie" arriva a Lecce. Dal 20 giugno al 30 settembre sarà esposta nello spazio espositivo delle Mura Urbiche una selezione delle opere dell’artista britannico conosciute in tutto il mondo per la loro carica dirompente e per i loro messaggi trasversali, politici e sociali, capaci di interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi. Inaugurazione stampa, autorità e apertura al pubblico il 20 giugno alle 18.30.





Banksy è uno street artist noto per il suo stile sarcastico e beffardo. La sua arte critica il capitalismo, la guerra, il controllo sociale e le disuguaglianze.

Promossa dalla Città di Lecce, la mostra è curata da Antonelli & Marziani, prodotta e organizzata da A&M Cultural Consulting in collaborazione con SAM Museo delle Arti e Delle Espressioni Urbane e Mediafarm.

Una collezione di opere originali e documenti permetterà agli spettatori di entrare nel mondo contemporaneo attraverso lo sguardo di un autore che ormai da oltre un ventennio attraversa la scena culturale mondiale, mostrando una grande capacità di stare in mezzo al presente. La mostra “Realismo Capitalista, Banksy: l'arte in assenza di utopie” è l’esito di un progetto scientifico, critico ed interpretativo indipendente, ideato, curato e finanziato fuori dalla sfera d’influenza dell’artista. Banksy non è coinvolto nell'ideazione e progettazione della mostra e non ha fornito supporto o opere, le quali sono provenienti dalla collezione di SAM | Museo delle Arti e delle Espressioni Urbane.

Il progetto espositivo, testi e immagini del catalogo, ogni opera, documento o materiale presente in mostra, sono stati supervisionati, verificati per accuratezza e autenticità, e approvati per conto di Banksy da Pest Control Office ltd.