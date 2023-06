Dzeko ha lasciato l’ Inter a parametro zero. Era arrivato a Milano nella squadra nerazzurra nel 2021. Con l’ Inter ha vinto 2 Coppe Italia e 2 Super Coppe Italiane. Dzeko al Fenerbahce avrà un ingaggio di 5 Milioni di Euro a stagione.





Nell’ Inter Dzeko in due stagioni ha giocato 101 partite e realizzato 31 reti. Dzeko in Italia prima di giocare nell’ Inter è stato per cinque stagioni alla Roma.

L’Inter ha ceduto l’attaccante bosniaco Edin Dzeko 37 anni al Fenerbahce di Istanbul in Serie A in Turchia. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025. Il contratto di Dzeko con i nerazzurri scadrà il 30 Giugno 2023, non è stato rinnovato.