Nell'infopoint sito presso la Città Vecchia sarà possibile richiedere tutte le informazioni. “Un’opportunità unica,” - dichiara l’ing. Delli Noci – “soprattutto per Gallipoli, uno dei primi comuni che ha aderito a questa iniziativa e destinatario di parte dei fondi dediti al progetto”

Si chiama “Galattica – Rete giovani Puglia” il progetto presentato stamattina presso il comune di Gallipoli, nella sede in Via Pavia. La conferenza, presieduta da Stefano Minerva, sindaco della città di Gallipoli, Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico e alle Politiche giovanili della Regione Puglia, Tonia Fattizzo, assessore al Welfare e Politiche giovanili del Comune di Gallipoli e da Serena Pepe consigliera con delega alle Politiche giovanili comune di Gallipoli, ha sottolineato l’importanza di creare una rete e un sostegno per le imprese e per l’attivismo giovanile attraverso l’adesione sempre più capillare dei vari comuni pugliesi, che conta già 100 iscritti e a cui ne vanno aggiunti 36.