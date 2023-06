CISTERNINO (BR) - Venerdì 30 giugno alle ore 19:00 presso la Pineta comunale di Cisternino un nuovo appuntamento con "L’estate di Radici in Valle D’Itria", rassegna letteraria organizzata dalla Casa editrice Radici Future in collaborazione con la Biblioteca comunale "Tommaso Fiore" e l’Amministrazione comunale. - Venerdì 30 giugno alle ore 19:00 presso la Pineta comunale di Cisternino un nuovo appuntamento con "L’estate di Radici in Valle D’Itria", rassegna letteraria organizzata dalla Casa editrice Radici Future in collaborazione con la Biblioteca comunale "Tommaso Fiore" e l’Amministrazione comunale.





Ospite della serata l’autore Ettore Gobbato che presenterà il suo ultimo romanzo "Tana Beles". A metà tra un giallo e una spy story, il racconto vede protagonisti dei diplomatici italiani alle prese con il rapimento di due tecnici di una ditta di costruzioni italiana impegnati in un cantiere non lontano dal lago Tana, in Etiopia. Contribuirà alla loro liberazione anche il cronista d’assalto Antonio Faiola convinto che dietro questa vicenda si nasconda qualcosa di misterioso, un vero e proprio intrigo internazionale.

Per quel che riguarda Ettore Gobbato, nasce a Milano dove si laurea in Filosofia. Giornalista in pensione è stato per anni impegnato in una Ong di cooperazione allo sviluppo e poi al Ministero Affari Esteri. Ha pubblicato saggi e girato il mondo fino al 2017, quando ha chiuso la carriera come responsabile degli aiuti di emergenza in Sud Sudan. Negli anni Settanta, è stato uno dei protagonisti di gruppi musicali (Tecun Uman e Yu Kung) ed è tra i primi giornalisti/conduttori a Radio Popolare. Nel 2003 ha pubblicato un racconto lungo Il semaforo nero, nel 2008 per la Veronelli Libri Il sogno del Prosecco, biografia di Giuliano Bortolomiol l’inventore del Prosecco. Nel 2010 è uscito il suo primo romanzo No Golbal.





