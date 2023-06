CONVERSANO - 150 paralumi vintage, 60 lanterne artistiche, 15 designer per 10 installazioni complessive. Sono questi i numeri della 2^ edizione del LUMEN LIGHT FEST 2023 inaugurato ieri sera, 9 giugno, nel centro storico di Conversano.Fino al 31 agosto il percorso artistico a cielo aperto consentirà ai visitatori di godere dei più suggestivi scorci del borgo illuminati dalle fantasiose installazioni.Presenti all’inaugurazione: i rappresentanti istituzionali del Comune di Conversano con il vice sindaco Roberto Berardi e l’assessore al turismo e alla cultura Katia Sportelli; per la BCC di Conversano, main sponsor dell’evento, il presidente Tonino Laruccia; e i rappresentanti dell’Associazione Fatti di China, organizzatrice dell’evento con tutti gli artisti coinvolti.“Siamo contenti di ospitare la seconda edizione di Lumen Light Fest nel centro storico di Conversano, – evidenzia l’assessore Katia Sportelli – un’occasione per valorizzare ancora di più il nostro borgo grazie alla maestria di tanti artisti e artigiani pugliesi. La città di Conversano si dimostra così ancora una volta una città a vocazione artistica: abbiamo attiva la mostra di Antonio Ligabue e adesso anche il Lumen Light Fest, un altro modo di vedere l’arte all’esterno, a disposizione di tutti. Invitiamo tutti a scoprire la bellezza delle installazioni passeggiando nel nostro centro storico”.“LUMEN è un piccolo tassello di una grande operazione di marketing turistico del Comune di Conversano”, aggiunte Enzo Rosato, Direttore Artistico dell’evento e rappresentante dell’associazione Fatti di China che firma l’iniziativa. “Dal 9 giugno e per tutta l’estate proponiamo in giro fra le stradine del centro storico di Conversano e in villa Garibaldi dieci installazioni firmate da designer e artisti pugliesi, sono installazioni aeree e da terra, una delle quali (l’elefante) di ben 8 metri di altezza, che al calar del sole si accendono regalando uno spettacolo assolutamente da non perdere”.Il taglio del nastro simbolico è avvenuto ieri sera con una passeggiata fra le installazioni e l’esibizione itinerante della EUROBAND, street-band che al suo passaggio ha dato luce alle sculture presenti in villa Garibaldi.LE 10 INSTALLAZIONI ARTISTICHE DI LUMEN 202310 installazioni, 10 visioni diverse di interpretare l’arte e la luce, dando significato e invitando anche alla riflessione.Partendo da Arco Carelli il visitatore incontra i paralumi vintage firmati da Local Frames e poi i secchi colorati di Pino Incredix pronti a ricreare un cielo colorato per far divertire ma anche per far riflettere sull’importanza dell’acqua; ci sono quindi le grandi lanterne fatte di luminarie e una grande coda da pavone che aspetta il visitatore, permettendo ai passanti di portare con sé, con una foto, la bellezza delle luci (di Francesco Laruccia).Infine, passando da via Marcucci e giunti in villa Garibaldi, ecco l’arte luminosa che si fa imponente con quattro opere pronte a diventare il simbolo dell’estate 2023 a Conversano: Luigi Console e Mariangela Distante, reduci dal successo al Light Festival di Amsterdam, presentano “Diachroic Diamonds”, due diamanti realizzati con vetri colorati e materiale dicroico per creare un’esperienza visiva unica (un diamante si trova sulla fontana monumentale e l’altro in una nicchia della torre Sante Simone); combina luce, colore e cartapesta invece l’installazione “Aria” firmata da Paolo Mastrangelo, maestro cartapestaio di Putignano, che propone una viaggio nella vita con i suoi alti e bassi, stelle e nubi (per godere dell’esperienza appieno il visitatore è invitato a posizionarsi al centro dell’opera); dopo il successo dello “zoo luminoso” dello scorso anno, i creatori di Officina Chiodo Fisso hanno realizzato per LUMEN 2023 un elefante di luci alto 8 metri che domina, al centro, Villa Garibaldi.Il grande elefante, quasi trasparente di giorno, si accende al calar del sole di una luce che invita a riflettere. L’opera di Officina Chiodo Fisso parla della maestosità della natura e dei suoi abitanti, della sacralità di ogni specie, di vita e solennità.Ogni installazione è accompagnata da un QR Code che consente al visitatore di approfondire l’opera.Luce e arte nel centro storico di Conversano fino al 31 agosto.Evento gratuito e a libero accesso.