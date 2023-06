BARI – Grande partecipazione ieri allo Spazio Murat per l’apertura di ABCD – A Bari Capitale Digitale, l’evento dedicato a chi vuole lavorare (d)al Sud, realizzato da Nicolò Andreula e dalla Disal Consulting con l’agenzia di comunicazione La Content, in collaborazione con Regione Puglia.“Talenti & tecnlogie per un Faro nel Mediterraneo inclusivo e sostenibile” è il tema della seconda edizione, che ha riunito nel capoluogo pugliese tantissimi partecipanti e ospiti nazionali e internazionali, per discutere di innovazione digitale, sostenibilità, south working e sviluppo economico del Sud.Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è intervenuto per salutare i presenti. “È un piacere ritrovare qui per il secondo anno consecutivo l’iniziativa Abcd Bari capitale digitale. Questo significa che la città non ha deluso le aspettative del primo appuntamento tanto da incoraggiare gli ospiti a tornare. Spero che da momenti di confronto e formazione come questo possano nascere future collaborazioni con il lavoro che l’amministrazione comunale sta facendo per attrarre non solo investimenti e aziende, tra le più importanti in Italia e in Europa nello sviluppo del digitale, ma anche sulla connessione tra mondo della formazione e mondo del lavoro. Momenti come questo sono importanti per la città perché ci aiutano a farci conoscere in un mondo che forse, solo fino a qualche anno non avrebbe mai considerato Bari come una città dove venire a vivere, a studiare o a lavorare. Giovani studenti che devono scegliere l’università, professionisti che sono andati via, o lavoratori che oggi posso scegliere dove lavorare e nel loro carnet per la prima volta compare la nostra città”, ha detto. “Io voglio ringraziare Nicolò Andreula e tutto il suo team prima di tutto per aver scelto di credere nel nostro lavoro e in questa città. Esiste oggi una nuova questione meridionale che racconta di un sud protagonista che reclama diritti, uguaglianza, emancipazione. Un sud dove certamente si vive bene ma soprattutto dove si studia bene e si lavora bene. Un sud fatto di competenze, di progettualità, capace di disegnare da se il proprio futuro”, ha poi concluso il Sindaco.Sfide etiche e opportunità di lavoro legate alla rivoluzione digitale e alle nuove tecnologie sono stati i temi al centro del dibattito, nel primo giorno di ABCD.Tra gli ospiti intervenuti: Mariarosaria Taddeo - Senior Research Fellow Oxford Internet Institute; Pietro Scarpino, Vice Presidente NTT Data; Massimo Temporelli - Presidente & Co-founder TheFabLab; Adi Yoffe, business futurist.Presente anche Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia: “A Bari si fa filosofia del digitale e poesia dell’impresa e del lavoro in Puglia”, ha detto. “Un evento in co-branding con la Regione Puglia per condividere le politiche regionali di attrazione di investimenti e talenti. Ma Bari vale solo il 39% dell’ict regionale. Il 61 è diffuso sul resto del territorio e pone la Puglia davvero all’avanguardia nel settore. Sarebbe astuto pensare di formarsi o ri-formarsi sul tema e lavorare presto e bene”.Promuovere una nuova visione di Sud come terra di opportunità lavorative, mettendo in rete imprese, policy maker, professionisti e istituzioni: è questo l’obiettivo di ABCD, evento che fa di Bari una capitale digitale, nonché il luogo ideale per l’incontro e il confronto tra professionisti, istituzioni, startupper, imprese, docenti ed esperti di innovazione digitale, filosofia, economia, sostenibilità.“Oggi abbiamo parlato di filosofia, tecnologia, fisica, marketing, di organizzazione aziendale e di come istituzioni, imprenditori e ognuno di noi può fare la differenza in questo mondo. Abbiamo proposto una speaker internazionale che ha fatto un intervento in inglese, è stata seguita e ascoltata. Questo vuol dire che Bari è pronta all’internazionalizzazione, è pronta a pensare e a sognare in grande. Ce l’ha detto anche la Direttora del Dipartimento Sviluppo economico della Regione Puglia e il nostro Sindaco. È bello fare gruppo e fare sistema”, ha detto Nicolò Andreula, fondatore di Disal Consulting.“Grandissima partecipazione in questa prima giornata di ABCD con speaker di livello: speaker di Bari che hanno vissuto fuori e sono tornati, speaker internazionali che ci hanno portato una visione sul futuro, su questa città, sul lavoro in generale e su quello che sarà il prossimo decennio a livello di innovazione e attitudine al lavoro. Abbiamo parlato di lavoro digitale, di lavoro veloce, di lavoro agile e di lavoro lento. Massimo Temporelli, uno degli ospiti, ha citato Franco Cassano e il suo pensiero meridiano”, ha aggiunto Cristiano Carriero, socio di La Content.L’evento continua oggi, a partire dalle 10, nello Spazio Murat. Si parlerà di formazione, sostenibilità, rinascita digitale; interverranno, tra gli altri: Francesco Manna - Responsabile Rapporti Istituzionali Locali Energy Evolution ENI; Shervin Ghorbani, esperta di sostenibilità e Maria Vittoria Trussoni, Head of Sustainability & Green Tech e Advanced Tech Lead NTT Data.A partire dalle 17 ABCD prosegue al Teatro Kursaal Santa Lucia per la sessione conclusiva dedicata ai nuovi spazi di informazione e socializzazione.Numerose le aziende partner che hanno scelto di credere in questo movimento e di investire per un rinnovamento della Puglia e del Sud: NTT Data, ENI, Banco BPM, LHH, GVM Care&Research.Maggiori informazioni sul programma e sugli ospiti sono disponibili sul sito dell’evento: https://abaricapitaledigitale.com/