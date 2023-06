TARANTO - "Dallo scorso mese di marzo, a seguito di un esposto delle organizzazioni sindacali, l'immobile che ospitava il Centro per l'Impiego di Taranto è stato dichiarato inagibile. Su questa vicenda è necessario fare chiarezza. Innanzitutto una doverosa precisazione: in questi mesi i servizi svolti dal Centro non hanno subito alcuna interruzione" si legge in una nota a cura del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), il quale fa chiarezza sulla vicenda del Centro per l'Impiego di Taranto e annuncia l'imminente apertura della nuova sede in via Ancona. - "Dallo scorso mese di marzo, a seguito di un esposto delle organizzazioni sindacali, l'immobile che ospitava il Centro per l'Impiego di Taranto è stato dichiarato inagibile. Su questa vicenda è necessario fare chiarezza. Innanzitutto una doverosa precisazione: in questi mesi i servizi svolti dal Centro non hanno subito alcuna interruzione" si legge in una nota a cura del consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD), il quale fa chiarezza sulla vicenda del Centro per l'Impiego di Taranto e annuncia l'imminente apertura della nuova sede in via Ancona.





"L’impegno congiunto della Regione Puglia e del Comune di Taranto ha assicurato l’erogazione di un servizio essenziale per la collettività, quale quello che impatta sulle politiche del lavoro. Prezioso, inoltre, il contributo e lo spirito di servizio dei dipendenti regionali e Arpal. Nel merito, lo scorso 1 giugno a Taranto si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato il Prefetto, i rappresentanti di Arpal, dei sindacati, del Dipartimento del lavoro della Regione e del Comune di Taranto. L’assessore regionale Sebastiano Leo ha chiarito l’impegno dell'Amministrazione regionale e l'attenzione costante al tema. Dall'incontro è emerso che l'immobile di via Ancona di proprietà del Comune di Taranto, sta per essere consegnato e potrà ospitare i 40 lavoratori del Centro per l’Impiego. L’immobile è stato messo gratuitamente a disposizione dell'Arpal come sede provvisoria, in attesa che si definiscano le opzioni possibili. In parallelo è in corso di definizione l'individuazione di una sede per la erogazione dei servizi relativi al coordinamento territoriale (erogati dai dipendenti regionali con vincolo di assegnazione all’Agenzia Arpal) che potrebbe trovare allocazione in un immobile di proprietà della Provincia di Taranto in piazza Medaglie d’Oro. Questi sono i fatti, al di là di ogni narrazione di parte, infarcita di polemiche di cui nessuno avverte il bisogno" ha dichiarato ancora il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio.